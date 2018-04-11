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Son Dakika: Polis memuru veli okul müdiresi ve öğretmeni silahla yaraladı

Son dakika haberi... ' nın merkez Nilüfer ilçesi unda polis memuru olduğu öne sürülen bir veli, tartıştığı okul müdüresi ve öğretmeni silahla yaraladı. Yaralı eğitmenler hastaneye kaldırıldı..

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 11.4.2018 09:51 Güncelleme Tarihi: 11.4.2018 10:07
Son Dakika: Polis memuru veli okul müdiresi ve öğretmeni silahla yaraladı

da dehşet! Polis memuru olduğu öğrenilen veli okul müdiresi ve öğretmeni silahla yaraladı. Yaralı eğitmenler hastaneye kaldırıldı.

DHA'nın haberine göre, ' nın merkez Nilüfer ilçesi ilkokulunda polis memuru olduğu öne sürülen bir veli, tartıştığı okul müdüresi ve öğretmeni silahla yaraladı. Yaralı eğitmenler hastaneye kaldırıldı.

Polis memuru ise meslektaşları tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Haberi alan veliler endişeli bir şeklide okula gelip çocuklarını aldılar. Olay noktasından gelen görüntülerde bazı veliler arasında gergin anlar yaşandığı görülüyor.

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Son Dakika: Polis memuru veli okul müdiresi ve öğretmeni silahla yaraladı
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