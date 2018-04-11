Tetikçinin FETÖ’cü ‘abi’si kamerada

Rusya'nın eski Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a yönelik suikastın emrini veren FETÖ'cü "Abi" Şahin Söğüt'ü yakalatan banka görüntülerine ulaşıldı. Savcılık dosyasına giren görüntülerde Söğüt'ün tedirgin olduğu ve sürekli etrafını kollayıp gözleriyle kameraları aradığı görülüyor. İstihbarata Karşı Koyma (İKK) eğitimi aldığı değerlendirilen Söğüt'ün, el konulan telefonunda ise, FETÖ'cülerin 15 Temmuz'dan sonra haberleşmek için kullandığı "Falcon" adlı programın yüklü olduğu tespit edildi.

BANKADAN İZİNE ULAŞILDI

Ankara'da 19 Aralık 2016'da FETÖ'cü polis Mevlüt Mert Altıntaş'ın silahlı saldırısıyla öldürülen eski Rus Büyükelçisi Andrey Karlov soruşturmasında BTK eski uzman yardımcısı Şahin Söğüt tutuklanmıştı. Altıntaş'a suikast emrini iletip azmettirdiği belirtilen Söğüt'ün yakalanması için Ankara Cumhuriyet Savcısı Adem Akıncı'nın koordinesinde MİT, Terör, İstihbarat, Siber, MASAK ve BTK seferber olmuştu. Firari Söğüt'ün ilk olarak 26 Şubat'ta bir bankada işlem yapması üzerine izine ulaşıldı. Şüphelinin 13 Mart'ta ikinci kez Ankara Yenimahalle'de bulunan bir başka bankaya gittiği ve bu ilçede saklandığı noktayı tespit etti. 10 gün boyunca yürütülen fiziki takiple çember daraltılarak, şüphelinin gizlendiği örgüt evi bulundu. Şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.