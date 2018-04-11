TSK açıkladı! TCG GEDİZ Portekiz’e intikal etmekte

Doğu Akdeniz'de, Türk deniz yetki alanlarında denizde durumsal farkındalığa sahip olmak, deniz güvenliğine katkı sağlamak ve Türkiye Cumhuriyeti'nin deniz yetki alanlarındaki hak ve menfaatlerini korumak maksadıyla icra edilen Akdeniz Kalkanı Harekâtı kapsamında; bir fırkateyn ve bir hücumbotun keşif gözetleme yaptığı ifade edildi.

Akdeniz'de durumsal farkındalığın sağlanması, gerçekleşebilecek terör saldırılarının tespit edilmesi ve caydırılması ile kapasite artırımını hedefleyen NATO'nun Deniz Muhafızı Harekâtı kapsamında; bir deniz karakol uçağı Akdeniz'in uluslararası hava sahasında keşif gözetleme uçuşu icra ettiği kaydedildi.

NATO'ya barış, kriz ve çatışma süreçlerinde kullanılmak üzere sürekli bir deniz yeteneği sağlamak maksadıyla tesis edilen NATO Daimi Deniz Görev Grubu-1'e katılmak maksadıyla TCG GEDİZ Lizbon Portekiz'in Lizbon şehrine intikal ettiği bildirildi. Deniz haydutluğu ve denizde silahlı soygun ile mücadele ve küresel deniz ticareti ile açık denizlerin serbestliği ilkesinin korunması maksadıyla tesis edilen Birleşik Görev Kuvveti-151'e direkt destek sağlayan TCG GELİBOLU, Deniz Haydutluğu ile Mücadele Harekâtı kapsamında Aden Körfezinde karakol icra ettiği belirtildi. Harekat eğitim faaliyetlerinde toplam 18 geminin seyir icra ettiği bildirildi.

