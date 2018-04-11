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'den Cezayir'e taziye mesajı

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 11.4.2018 20:35 Güncelleme Tarihi: 11.4.2018 20:38
Türkiye'den Cezayir'e taziye mesajı

, Cezayir'in Blida vilayetinde meydana gelen ve 257 kişinin ölümüyle sonuçlanan askeri nakliye uçağı kazasına ilişkin taziye mesajı yayımladı.

yapılan açıklamada, "Cezayir'in Blida vilayetinde bugün (11 Nisan) bir askeri nakliye uçağının düşmesi sonucunda 250'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhumlara Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyor, dost Cezayir Hükümeti ve kardeş Cezayir halkının kederini paylaşıyoruz." ifadesi yer aldı.

Cezayir devlet televizyonu, ülkenin kuzeyindeki Blida vilayetinde askeri nakliye uçağının düşmesi sonucu 257 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

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Türkiye'den Cezayir'e taziye mesajı
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