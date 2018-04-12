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6 aylık bebeği asker kucağında

Giriş Tarihi: 12.4.2018
6 aylık bebeği asker kucağında
'te PKK'lı teröristlerin tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Sefa İzbudak için memleketi Adana Pozantı'ya bağlı Yukarıbelemedik Mahallesi'nde tören düzenlendi. Eşi Emine ve annesi Teslime gözyaşlarına boğulurken şehidin 6 aylık oğlu Talha'yı kadın asker kucağında taşıdı. AB Bakanı Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım adına taziyelerini iletti. Şehit mahalle mezarlığında defnedildi. Hakkâri Çukurca'da uçurumdan düşerek şehit olan sözleşmeli er Cumali Sarıtaş da memleketi Emirdağ'da toprağa verildi. Cenaze törenine Gençlik ve Spor Bakanı da katıldı. Eruh'ta yıldırım düşmesi sonucu şehit olan güvenlik korucusu Mehmet Sevgin de törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Murat KARAMANAykut AKTAŞ-Ahmet KAVAK-Davut AĞAH
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