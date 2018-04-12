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yeri sorgulama nasıl yapılır? celbi ne zaman belli olacak?

yeri sorgulama nasıl yapılır? ve celbi ne zaman belli olacak? soruları vatani görevlerini yerine getirmek üzere askere gidecek asker adaylarının en çok yanıtını aradığı konuların başında geliyor. Tecillerini bozduran veya teslim eden asker adayları askerlik yerlerinin belli olmasını bekliyor. 98/2 askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Askerlik yerleriyle ilgili kritik açıklama 'ndan gelecek.

Giriş Tarihi: 12.4.2018 13:24
Askerlik yeri sorgulama nasıl yapılır? 2018 Mayıs celbi ne zaman belli olacak?

98/2 yerleri ne zaman açıklanacak? ve celbi ne zaman belli olacak? sorularının yanıtı vatandaşlık portalı üzerinden öğrenilebilecek. Miras sorgulama, alt üst soy bilgisi öğrenme, sefer görev emri sorgulama hizmetleri gibi asker adayları askerlik yerlerinin neresi olduğunu da e-Devlet üzerinden öğrenebilecekler.

ASKERLİK YERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

e-Devlet üzerinden askerlik yerlerinizi öğrenebilmek için öncelikle 'den e-Devlet şifresi almanız gerekmektedir. Eğer sisteme daha önce şifrenizle giriş yaptıysanız belirlediğiniz şifreyi T.C kimlik numaranızla girerek Yedek Subay Sınıflandırma Sonuçlarınızı, askerlik yerlerinizi öğrenebilirsiniz.
Er adayları celp dönemlerini E-Devlet üzerinden öğrenebilecek. E-Devlet'e giriş yapacak adaylar, bu sisteme erişim şifresini PTT'den kimlikleri karşılığında alabilecekler.

T.C kimlik numarası ve PTT'den alacakları şifre ile sisteme giriş yapacak olan asker adayları, sol üst köşede yer alan e-hizmetler bölümüne tıklayacak.
Sevk belgesinde, asker adayının birliğine teslim olacağı günler ve yol izinleri bilgisi yer alacak. Belgeler, kısa bir süre içerisinde bu sistem üzerinden alınabilecek.

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Askerlik yeri sorgulama nasıl yapılır? 2018 Mayıs celbi ne zaman belli olacak?
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