Askerlik yeri sorgulama nasıl yapılır? 2018 Mayıs celbi ne zaman belli olacak?

98/2 askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? ve 2018 Mayıs celbi ne zaman belli olacak? sorularının yanıtı vatandaşlık portalı e-Devlet üzerinden öğrenilebilecek. Miras sorgulama, alt üst soy bilgisi öğrenme, sefer görev emri sorgulama hizmetleri gibi asker adayları askerlik yerlerinin neresi olduğunu da e-Devlet üzerinden öğrenebilecekler.

ASKERLİK YERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

e-Devlet üzerinden askerlik yerlerinizi öğrenebilmek için öncelikle PTT'den e-Devlet şifresi almanız gerekmektedir. Eğer sisteme daha önce şifrenizle giriş yaptıysanız belirlediğiniz şifreyi T.C kimlik numaranızla girerek Yedek Subay Sınıflandırma Sonuçlarınızı, askerlik yerlerinizi öğrenebilirsiniz.

Er adayları celp dönemlerini E-Devlet üzerinden öğrenebilecek. E-Devlet'e giriş yapacak adaylar, bu sisteme erişim şifresini PTT'den kimlikleri karşılığında alabilecekler.

T.C kimlik numarası ve PTT'den alacakları şifre ile sisteme giriş yapacak olan asker adayları, sol üst köşede yer alan e-hizmetler bölümüne tıklayacak.

Sevk belgesinde, asker adayının birliğine teslim olacağı günler ve yol izinleri bilgisi yer alacak. Belgeler, kısa bir süre içerisinde bu sistem üzerinden alınabilecek.

ASKERLİK YERİ SORGULAMA (TIKLAYIN)

