CHP terör örgütü PKK ile mücadeleyi sulandırıyor

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün kuruluşunun 5. yıl dönümü programında konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu terör örgütü PKK
ile mücadelenin şiddetlendiği dönemde CHP
'nin bu mücadeleyi sulandırdığını söyledi. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısındaki konuşmasında, hükümetin bir terör örgütünü korumaya çalıştığı imasında bulunduğunu hatırlatan Soylu "Anamuhalefet lideri boşuna uğraşmasın, onun yaptığı hatayı biz yapmayız. Hiçbir terör örgütüyle aynı çizgiye gelmedik bugüne kadar, bugünden sonra da gelmeyiz" dedi. Soylu, CHP'nin göç meselesini siyasi bir malzeme haline getirmesinin üzüntü verici olduğunu ifade etti.