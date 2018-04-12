FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına operasyon

Malatya merkezli 10 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik soruşturma çerçevesinde aralarında muvazzaf subayların da bulunduğu haklarında yakalama kararı verilen 21 zanlıdan 9'u gözaltına alındı.

MALATYA MERKEZLİ OPERASYON

Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube ekipleri tarafından Malatya merkezli Ankara, İstanbul, Bursa, Kars, Erzurum, Diyarbakır, Adana, Hakkari ve İzmir'de operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda haklarında yakalama kararı verilen ve daha önce 2. Ordu Komutanlığında görev yaptıkları öğrenilen biri emekli 4 albay, 2 yarbay, 2 binbaşı, 13 yüzbaşı ve üsteğmenden 9 şüpheli yakalandı.

1 YIL SÜREN TEKNİK TAKİP

Yaklaşık bir yıl süren teknik takip ve çalışmanın ardından haklarında yakalama kararı verilen subayların FETÖ/PDY'nin mahrem imamlarıyla irtibatlı oldukları, örgütün sivil imamlarından aldıkları talimatlar doğrultusunda faaliyet gösterdikleri, ankesör ve kontörlü telefonlar ile irtibat kurdukları ve "operasyonel hat" tabir edilen birebir görüşme yaptıkları cep telefonları kullandıkları tespit edildi.

Askeri personelin geçmişte TSK içerisinde önemli görevlerde oldukları aynı zamanda bazılarının deşifre olmamak için TSK'den istifa ederek veya emekliye ayrılarak özel sektörde çalışmaya başladıkları da belirlendi.

Haklarında gözaltı kararı verilen 12 şüphelinin yakalanması için de çalışmaların sürdüğü öğrenildi.