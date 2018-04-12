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, ABD ve birlikte hareket etme kararı aldı

, uluslararası bir müdahalede müttefikleri ABD ve ile birlikte harekete geçme kararı aldı. Esad rejimin kimyasal silahlar konusunda sicilinin olduğu ifade edilen açıklamada, Duma'daki saldırıdan büyük olasılıkla rejimin sorumlu olduğu belirtildi.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 12.4.2018 23:34 Güncelleme Tarihi: 12.4.2018 23:46
İngiltere, ABD ve Fransa birlikte hareket etme kararı aldı

Başbakan , 'ye yönelik olası askeri operasyonu görüşmek üzere savaş kabinesini olağanüstü topladı.

Toplantıya ilişkin Başbakanlıktan yapılan açıklamada, May'in Duma'da düzenlenen onlarca sivilin hayatını kaybettiği saldırıyı "korkunç ve barbarca" olarak nitelendirdiği belirtildi.

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"BÜYÜK İHTİMALLE REJİM SORUMLU"

Esad rejimin kimyasal silahlar konusunda sicilinin olduğu ifade edilen açıklamada, Duma'daki saldırıdan büyük olasılıkla rejimin sorumlu olduğu belirtildi.

Bölgede kabinenin insani krizi azaltmak ve Esad rejimi tarafından kimyasal silahların daha fazla kullanılmasını engellemek için harekete geçme konusunda anlaştığı ifade edilerek, İngiltere'nin uluslararası bir müdahalede müttefikleri ABD ve ile birlikte harekete geçme kararı aldığı bildirildi.

Theresa May Suriye'ye müdahale için kabinesini topluyor

"PARLAMENTOYA SORMAYACAĞIM" DEMİŞTİ

İngiltere Başbakanı Theresa May parlamentoya sormaksızın Suriye'ye karşı bir askeri harekatta yer almaya hazır olduğunu açıklamıştı.

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İngiltere, ABD ve Fransa birlikte hareket etme kararı aldı
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