Kabadayı gibi kavga ediyorlar

Başbakan Binali Yıldırım
, dün İstanbul'da Gebze Teknik Üniversitesi'nde Sanayi ve Teknoloji Zirvesi'ne, Yeşilköy'de ise Avrasya Ekonomi Zirvesi'ne katıldı. Yıldırım yaptığı konuşmalarda şunları söyledi:
Gelecek Türkiye'nin, Türkiye gelecektir. 7 düvel üzerimize geliyor. Evvelallah Avrasya coğrafyasında öyle dik duruyoruz ki Türkiye'ye, bölgeye hiza vermek isteyen süper güçler de Türkiye'ye bakmaya başladı. İki süper gücün arasına kılıç gibi girip Suriye'de istikrarı, güveni, terörü dize getirmek kolay bir iş değil. Babaannemin bir tabiri var: "Sel gider, kum kalır." Oraya uzaklardan gelen seldir, kalacak olan biziz. Bölgenin kaderinden kendimizi soyutlayamayız. Bölgenin geleceğine karar veren ülke Türkiye ve komşuları olmalı.
Suriye'de iç savaş, Irak'ta keza aynı. Filistin İsrail meselesi. Balkanlar'da her an istikrarın bozulmasına yönelik riskler, kuzeyde Kırım meselesi. İran Suudi Arabistan, Katar Körfez ülkeleri. Dünyanın tüm olayları Avrasya coğrafyasında oluyor. Ortasında da Türkiye var. Hepimize ortak sorumluluk düşüyor. Özellikle ellerinde büyük güç bulunan ülkeler, Birleşmiş Milletler'in daimi temsilcileri çok daha büyük sorumluluk altında. Yaptıkları ne? Birbirlerini tehdit ediyorlar! Sokak kabadayıları gibi kavga ediyorlar. Bedelini sivil insanlar ödüyor. Zaman rekabet zamanı değil, yaraları sarma zamanı. Suriye'nin ve Irak'ın toprak bütünlüğünü sağlayarak, terör örgütleri arasında sıralama yapmadan mücadele zamanı.