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Kabadayı gibi kavga ediyorlar Başbakan Yıldırım: Bugünlerde büyük ülkelere daha büyük sorumluluk düşüyor. Ama birbirlerini tehdit ediyorlar. Bedelini siviller ödüyor