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Kripto 'cülere karşı yerli firmaları devrede!

Son dakika haberi... Kripto ’cülere karşı için lar devrede. Kamudaki bilgilerin yurt dışına servisinin önlenmesi için periyodik testler yapılacak. Hükûmet, kamu kurum ve kuruluşlarının bilgilerinin yurtdışına sızmasını önlemek için sızma testi seferberliği başlattı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 12.4.2018 12:05
Kripto FETÖ'cülere karşı yerli siber güvenlik firmaları devrede!

Bu kapsamda yazılım ve internet güvenliği alanında faaliyet gösteren ve Türk Standartları Enstitüsü'nde bu alanda sertifikası bulunan 7 belirlendi. Kamu kurumlarına bu firmalara test yaptırmaları için de çağrıda bulunuldu. Bu çalışma ile kamunun bilgilerinin çalınarak yurtdışına gitmesi engellenmiş olacak.

Başbakanlığın talimatı ile bütün bakanlık ve kamu kurumlarındaki bilgi işlem daire başkanlıklarının yazılımları Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı koordinasyonunda incelenecek. İncelemenin ardından programlarda dışarıya doğru sızma olup olmadığı tespit edilecek. İncelemede ayrıca bilgi işlemdeki yazılımlara dışarıdan herhangi bir bağlantı olup olmadığı da belirlenecek.

Yetkililer yapılacak olan sızma testlerinin bir defaya mahsus olmadığını belirterek, sürekli tekrarlanacağını ifade etti. Bunun sebebinin yazılımların sürekli güncellenmesi, programların değişmesi olduğu belirtildi.

Kamudaki sızma testlerinin yapılması için Türk Standartları Enstitüsünde sertifikasyonu olan alanında 7 yerli firma belirlendiği kaydedildi. Yetkililer 7 firma ile görüşmelerin devam ettiğini belirterek, "Ürünlerin yerli olmasını, Türkiye'de yazılmış olmasını istiyoruz. Güncellemeleri Türkiye'de yapılsın, tamamen yerli olsun dışarıya bağımlı olmasın istiyoruz. Burada normal ihale yöntemi uygulanacak. Ama biz onları tercih etsinler istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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Kripto FETÖ'cülere karşı yerli siber güvenlik firmaları devrede!
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