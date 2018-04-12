Mübarek Miraç Kandili 2018 ne zaman ve hangi gün coşkuyla kutlanacak? - İşte Miraç Kandili tarihi!

Miraç, Arapça'da merdiven, yukarı çıkmak ve yükselmek anlamını taşır. Peygamber Efendimiz'in (S.A.V) göğe yükselerek Allah'ın huzuruna kabul edilmesi olarak bilinir. Her yıl dua ve ibadetler ile kutlanan 2018 Miraç Kandili tarihi için geri sayım başladı. ''Miraç Kandili ne zaman'' cevabı en çok merak edilen soruların başında geliyor. Müslüman alemi için en değerli günlerden birisi olan bu özel günde yine eller semaya açılacak ve camiler dolup taşacak. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden açıklanan dini günler takvimine göre ''Miraç Kandili ne zaman hangi gün'' sorusunun yanıtı belli oldu.