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Mübarek ne zaman ve hangi gün idrak edilecek? İşte 2018 Miraç Kandili tarihi!

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V) göğe yükselerek Allah'ın huzuruna kabul edilmesi olarak bilinen 2018 tarihi için geri sayım başladı. Her yıl dua ve ibadetler ile geçirilen bugüne kısa bir süre kala ‘Miraç Kandili ne zaman kutlanacak’ cevabı en çok merak edilen sorulardan bir tanesi oldu. Yine camilerin dolup taşacağı, ellerin semaya açılacağı bu özel gün coşkuyla kutlanacak. Peki Müslüman alemi için en değerli gecelerden birisi olan Miraç Kandili ne zaman ve hangi gün kutlanacak?

Giriş Tarihi: 12.4.2018 12:02
Mübarek Miraç Kandili ne zaman ve hangi gün idrak edilecek? İşte 2018 Miraç Kandili tarihi!

Müslüman alemi için en değerli gecelerden birisi olan 2018 tarihi için geri sayıma geçildi. 'Miraç Kandili ne zaman kutlanacak' cevabı en çok araştırılan konulardan birisi olarak trend listesinden ilk sıralarda yerini aldı. Arapça'da merdiven, yukarı çıkmak ve yükselmek anlamını taşıyan bu özel gün Peygamber Efendimiz'in (S.A.V) göğe yükselerek Allah'ın huzuruna kabul edilmesi olarak bilinir. Bu mübarek gecede yine eller semaya yönelecek ve camiler dolup taşacak. Peki 2018 Miraç Kandili ne zaman ve hangi gün kutlanacak? İşte ayrıntılar…

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Mübarek Miraç Kandili ne zaman ve hangi gün idrak edilecek? İşte 2018 Miraç Kandili tarihi!
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