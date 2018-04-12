O kazada FETÖ izi

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu
'nun hayatını kaybettiği helikopter kaza
sında FETÖ
izi giderek belirginleşiyor.
Kaza sonrasında haklarında takipsizlik kararı verildikten sonra BBP ve ailesinin itirazı üzerine haklarında verilen takipsizlik kararları kaldırılan
20 şüphelinin tamamının FETÖ sanığı olduğu ortaya çıktı.
İşte, Yazıcıoğlu soruşturmasında haklarında takipsizlik kararı kaldırılan 20 isimden bazıları ve onların FETÖ bağlantıları... Dursun Özmen:
Kaza sırasında Kahramanmaraş
Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdür Yardımcısıydı. Yanlış bilgi vererek kurtarma çalışmalarını aksatmakla suçlandı. Özmen, Isparta'da FETÖ soruşturmasında yargılanarak tutumandı ve görevinden ihraç edildi. KRİTİK GÖREVLER Tamer Bülent Demirel:
Eski istihbaratçı. Dink suikast
ı ve ve eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal
ve bazı MHP'li yöneticilere yönelik "kaset komplosu" davalarının sanıklarından biri. Bylock kullandığı belirlenen Demirel, aynı zamanda FETÖ sanığı. Mehmet Karatekin:
2009-2014 arasında Kahramanmaraş İstihbarat Şube Müdürlüğü'nde görevliydi. "Kaset komplosu" davasında yargılanıyor. 2016'da meslekten ihraç edildi. ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen Karatekin FETÖ sanığı. İsmail Duman:
Kaza sırasında Kahramanmaraş İstihbarat Şube Müdürü'ydü. Duman, FETÖ'nün usulsüz dinlemelerine ilişkin davada Ankara'da yargılanıyor. Ali Poyraz:
Usulsüz dinleme ile Dink cinayeti davasının sanığı.
Poyraz da FETÖ soruşturmalarında yargılanan isimler arasında bulunuyor. SUİKAST TİMİNDE YER ALDILAR Yarbay Davut Uçum Yarbay Davut Uçum
ve Astsubay Aydın Özsıcak kazada kırım ekibindeydi. Düşen helikopterdeki bazı özel parçaları söktükleri iddia edilmişti. İki isim de aynı zamanda hain darbe girişimi esnasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminde yer aldı. Uçum, suikast timini taşıyan 3 helikopterden birinin pilotuydu. İki isim de Muğla'daki davada ağır müebbet hapis cezası aldı. O GENERAL FİRARİ Hava Tuğgeneral Mehmet Yalınalp
Hain darbe girişimi sırasında Almanya'daki NATO üssünde görevliydi. Halen firari. Yüzü ve sesini deforme edip CNN International kanalına çıkarak, Türkiye'yi kötüledi. ?BYLOCK KULLANICISI İstihbarat Müdürü Ali Orhan Dinç
Kazanın olduğu dönemde Kayseri Emniyet Müdürlüğü'nde İstihbarat Müdürü'ydü. FETÖ sanığı ByLock kullanıcısı çıktı. Yargılanması sürüyor. SAVCILAR TUTUKLU Özden Doğan ve Şeref Gürkan
Helikopter kazasıyla ilgili dosyaya 3 yıl süreyle Malatya'da bakan dönemin 2 özel yetkili cumhuriyet savcısı Özden Doğan ve Şeref Gürkan da FETÖ'den tutuklanmıştı.
BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekileri taşıyan helikopter, 25 Mart 2009'da Kahramanmaraş Keş Dağı'na düşmüştü. Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesindeki mitingten Yozgat'a giderken yaşanan kazada, Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişi hayatını kaybetmişti.