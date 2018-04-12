Ömer Halisdemir'in şehit edilmesi davasında son savunmalar alındı

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya tutuklu sanıklar ve avukatlarının yanı sıra şehit Halisdemir'in kardeşleri, olayda yaralanan Başçavuş İsmail Oğuz, karargahta öldürülen Astsubay Nedim Şahin'in eşi Ayşe Şahin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM, Başbakanlık ve Milli Savunma Bakanlığının da aralarında bulunduğu müştekilerin avukatları katıldı.

Pazartesi gününden beri görülen duruşmalarda 18 tutuklu sanık ve avukatları, iddia makamının esasa ilişkin mütalaasına karşı savunmalarını yaptı. Aralarında eski tabur komutanı Fatih Şahin ile eski üsteğmen Mihrali Atmaca'nın da bulunduğu sanıklar, darbe girişiminde bulunmadıklarını ve FETÖ üyesi olmadıklarını öne sürerek, mahkeme heyetinden beraat talebinde bulundu. Savunmaların tamamlanmasının ardından duruşmaya ara verildi.

SANIKLARA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEMİ

Davanın 19 Mart'ta görülen celsesinde esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı Mustafa Manga, bütün sanıkların "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılmalarını, ayrıca sanıklar Fatih Şahin ve Mihrali Atmaca'nın, şehit Astsubay Ömer Halisdemir'e yönelik "nitelikli kasten öldürme" suçundan birer kez daha ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmalarını talep etmişti. Savcı Manga, Halisdemir'e ateş ettiği belirlenen sanık Hasan Aksoy hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istemişti.

Davanın sanıkları şunlar:

"Ahmet Kara, Ahmet Muhammed Demi·rci·, Ali· Güreli·, Ali· Solmaz, Cemal Güleç, Ci·hat İbrahi·m Yörük, Erhan Almaz, Erkan Kütükcü, Fati·h Şahi·n, Furkan Aslanbay, Gökay Engi·n, Hali·t Çeli·k, Harun Topbaş, Hasan Aksoy, Hüseyi·n Oğuz, İsmai·l Çınar, Mehmet Bi·lge ve Mi·hrali· Atmaca."