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Son Dakika: 45 kişi hakkında gözaltı kararı

Son dakika haberi... Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında, 'nün şifreli mesajlaşma programı 'u, farklı kişiler adına kayıtlı telefon hatları üzerinden kullandıkları tespit edilen ve konuşma içerikleri çözümlenen 45 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 12.4.2018 09:30 Güncelleme Tarihi: 12.4.2018 09:48
Son Dakika: 45 kişi hakkında gözaltı kararı

Örgütün şifreli mesajlaşma programı 'u farklı kişiler adına kayıtlı telefon hatları üzerinden kullandıkları tespit edilen ve konuşma içerikleri çözümlenen 45 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

24 KİŞİ YAKALANDI

merkezli 12 ilde düzenlenen operasyonda, Fetullahçı Terör Örgütü () üyesi oldukları iddiasıyla hakkında gözaltı kararı verilen 45 şüpheliden 24'ü yakalandı.

KONUŞMA İÇERİKLERİ ÇÖZÜMLENDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün şifreli mesajlaşma programı ByLock'u, farklı kişiler adına kayıtlı telefon hatları üzerinden kullandıkları tespit edilen ve konuşma içerikleri çözümlenen 45 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, İstanbul merkezli 12 ilde düzenlediği operasyonda, çeşitli mesleklerden 24 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, diğer 21 zanlının yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

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Son Dakika: 45 kişi hakkında gözaltı kararı
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