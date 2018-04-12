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Son dakika: Yıldırım'dan, Yunanistan Başbakanı Çipras'a, düşen uçakla ilgili taziye telefonu

, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 12.4.2018 20:05 Güncelleme Tarihi: 12.4.2018 20:06
Son dakika: Başbakan Yıldırım'dan, Yunanistan Başbakanı Çipras'a, düşen uçakla ilgili taziye telefonu

lık kaynaklarından edinilen bilgiye göre; görüşmede, 'nde düşen Yunan savaş uçağı ve hayatını kaybeden Yunan pilot için Başbakan taziye dileklerini iletirken, adına da yine üzüntü ve taziyeler iletildi.

Görüşmede ayrıca, bundan sonra da gündemdeki konuları sağlıklı şekilde ele alabilmek için iletişim kanallarının açık tutulması, yakın iletişim içinde kalınarak, Türk-Yunan ilişkilerindeki olumlu gündeme odaklanılması, sorunlara yapıcı bir yaklaşımla çözüm bulunması için karşılıklı çaba gösterilmesi hususunda mutabık kalındığı belirtildi.

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Son dakika: Başbakan Yıldırım'dan, Yunanistan Başbakanı Çipras'a, düşen uçakla ilgili taziye telefonu
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