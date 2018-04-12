Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başkentray'ı açtı müjdeyi verdi... 24 Nisan'a kadar ücretsiz olacak!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayaş Tren Garı'nda düzenlenen Başkentray Açılış Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başkentray açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu

ZEYTİN DALI HAREKATI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısının 4123 olduğunu bildirdi.

Erdoğan, "Devletimizin sınırları olabilir ama biz gönüllerimize sınır koyamayız, bu sebeple nerede bir kardeşimiz varsa, ihtiyaç duyduğu anda onun yanında olmak boynumuzun borcudur." dedi.

Erdoğan "İnşallah İdlib, Tel Rıfat, Münbiç, Ayn El Arap, Tel Abyad, Rasulayn, Kamışlı taraflarını da güvenli hale getirecek ve tüm Suriyelilerin evlerine, yuvalarına kavuşmalarını sağlayacağız." diye konuştu.

"BUGÜN SAYIN PUTİN İLE GÖRÜŞMEM VAR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Askeri güçlerine güvenen kimi ülkelerin Suriye'yi adeta bir bilek güreşi sahasına çevirmesinden fevkalade rahatsızlık duyuyoruz. Bugün Sayın Putin ile görüşmem var. Bu kimyasal katliamı nasıl durdururuz, bunu kendileriyle tekrar konuşacağım."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dün Trump ile görüştüm, bugün Putin ile görüşeceğim"

"PYD'Lİ TERÖRİSTLERİN HER BİRİNİ ÖYLE VEYA BÖYLE İMHA EDECEĞİZ"

Erdoğan, "PYD'li teröristleri kurtarabileceklerini sanıyorlarsa, çok yanılıyorlar. Biz, PYD'li teröristlerin her birini öyle veya böyle imha edeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Suriye toprakları herkes için güvenli hale gelene kadar oradaki varlığımızı ve faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. Açık konuşmak gerekirse, Suriye'de DEAŞ'la tek samimi ve netice alıcı mücadeleyi Türkiye yürütmüştür." diye konuştu.

"ARTIK SURİYE VE IRAK'TA OYNANAN BU TİYATRO BİR KENARA BIRAKILMALI"

Erdoğan, "Biz, artık Suriye ve Irak'ta oynanan bu tiyatronun bir kenara bırakılmasını, yüzlerdeki maskelerin indirilmesini istiyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Katil Esed rejimini destekleyenler yanlış yapıyorlar. PYD terör örgütünü destekleyenler de yanlış yapıyorlar. Biz her iki yanlışla da sonuna kadar mücadele edeceğiz." diye konuştu.

"MÜTTEFİKLERİMİZİN ASKERLERİNE SİLAH DOĞRULTMAK GİBİ DÜŞÜNCEMİZ OLAMAZ"

Erdoğan, şunları kaydetti:

"Elbette müttefiklerimizin askerlerine silah doğrultmak gibi bir düşüncemiz asla olamaz. Bununla birlikte bu ülkelerin askerlerinin PYD'li teröristlerle çok da yan yana durmamalarını bir dost olarak kendilerine tavsiye ediyoruz.

Suriye'de bulunduğu yere güven, huzur ve refah getiren tek ülke biziz, Türkiye'dir. Bizim dışımızda, Suriye sahasında etkili olan güçlerin bulunduğu her yerde zulüm, huzursuzluk, yıkım vardır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemize ekonomik terör estirmeye çalışıyorsanız, yanlış yaparsınız. Yeri geldiğinde bunun hesabını verirsiniz." dedi.

KANAL İSTANBUL

Erdoğan "Kanal İstanbul'un ihalesini yapmamız olmazsa olmaz hale geldi. İşte son Boğazdaki kaza bunun ne kadar önemli olduğunu ortaya koydu, daha bekleyemeyiz. Bu ihalenin süratle yapılması lazım." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kanal İstanbul mesajı "Kazadan sonra kaçınılmaz hale geldi"

BAŞKENTRAY 24 NİSAN'A KADAR ÜCRETSİZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiç endişe etmeyin, sağda solda konuşulanlara da bakmayın. Türkiye emin adımlarla yoluna devam ediyor. Bizi döviz kuru, döviz kuru üzerinden terbiye edemezler. Onlar kendi başlarının çaresine baksın. Biz yolumuza kararlı bir şekilde devam ediyoruz." diye konuştu.

BAŞKENTRAY 24 NİSAN'A KADAR ÜCRETSİZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan açılış töreninin ardından konuşmasında alanda kendisini dinleyen vatandaşlara Başkentray ne zamana kadar ücretsiz olsun diye soran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "23 Nisan Milli Bayram... 23 Nisan dahil ücretsiz hizmet verecek" dedi.. Erdoğan'ın bu sözlerinin ardından Başkentray'ın açılış kurdelesi kesti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başkentray'ı açtı müjdeyi verdi... 24 Nisan'a kadar ücretsiz olacak!