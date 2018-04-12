Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü. Erdoğan bugün Ankara'da yaptığı açıklamada, Putin ile görüşeceğini söylemişti.

İki liderin görüşmesine ilişkin öne çıkan notlar şöyle:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynakları, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in bir telefon görüşmesi yaparak Suriye'deki son gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını belirtti.

İki liderin, yakın temasta olma konusunda mutabık kaldıkları kaydedildi.

Son Dakika Haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin görüştü