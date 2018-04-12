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Teröristlerden havan saldırısı: 1 şehit 3 yaralı

Giriş Tarihi: 12.4.2018
Teröristlerden havan saldırısı: 1 şehit 3 yaralı
Irak'ın kuzeyindeki Kani Rash bölgesinde bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına, terör örgütü mensuplarınca düzenlenen havan saldırısı sonucu Uzman Çavuş Semih Şahin (24) şehit oldu, 3 asker yaralandı. Saldırının ardından bölgeye düzenlenen hava harekâtında, teröristlere ait silah mevzilerinin imha edildiği bildirildi. Bekâr ve 3 kardeşin en küçüğü olan Semih Şahin'in acı haberini alan 'in Büyük Abdiuşağı köyündeki ailesi gözyaşlarına boğuldu. Şehit Şahin bugün memleketinde toprağa verilecek.
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Teröristlerden havan saldırısı: 1 şehit 3 yaralı
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