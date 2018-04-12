'Ürünlerimizin dünya fiyatının altında satılmaması için çalışacağız'

İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği'nin Yönetim Kurulu seçimleri, dün gerçekleştirildi. Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) merkez binasında yapılan ve tek listeyle gidilen seçimde Müjdat Sezer, Yönetim Kurulu Başkanı oldu. Sezer, 2 bine yakın üyesi bulunan İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği'nin 4 yıl boyunca Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yürütecek. HasTavuk Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de sürdüren Sezer, Ahmet Tuncay Sagun yönetiminde başkan yardımcılığı yapıyordu.

"İLETİŞİM KANALLARINI GÜÇLENDİRECEĞİZ"

Sektörün tüm paydaşlarıyla birlikte daha büyük ihracata imza atacaklarını vurgulayan Müjdat Sezer, "Ürünlerimizin kalitesi tüm dünyada oldukça yüksek. Sektör ve birlik arasındaki iletişim kanallarını güçlendireceğiz. Ürünlerimizin kalitesi yüksek. Bu ürünleri dünya fiyatlarının altında satılmasının önüne geçeceğiz. Dünya artık sektörümüzü ve birliğimizi tanıyor. Yeni dönemde satıcı ve alıcıları buluşturmaya hız vereceğiz. Bürokrasi ile ilişkilerimizi güçlendirerek, sektörümüzün sorunlarının çözümü için birlikte çalışacağız. Sektör olarak geçen yıl yüzde 19.6'lık artışla 2 milyar 261 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. Bu yıl için 2.5 milyar doların üzerine çıkacağız. 2023 yılı ihracat hedefimiz ise 5 milyar dolara daha erken ulaşacağız" diye konuştu.

TİM'in 'Yönetim kurullarında en az 2, denetim kurullarında 1 kadın üye bulundurun' yönündeki tavsiye kararını İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği uyguladı. TSM Deniz Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.'yi temsilen Firdevs Külekçioğlu, yönetim kuruluna seçilen tek kadın üye oldu. Birlik yönetim kurulu; Başkan Müjdat Sezer, Ahmet Tuncay Sagun, Ahmet Kaan, Vehbi Merzeci, Nerdin Alp, Teoman Durukan, Firdevs Külekçioğlu, Faruk Kemal Babila, Ömür Oral, Mustafa Alper Şölen ve Onur Özkul'dan oluştu.