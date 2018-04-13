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Valiliği saldırısına ilişkin dava

Son dakika haberi.. Valilik otoparkına 2016'da bombalı araçla düzenlenen saldırıda 2 kişinin ölmesi, 33 kişinin yaralanmasıyla ilgili 3'ü firari, 15'i tutuklu 28 sanığın yargılanmasına devam edildi

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 13.4.2018 16:41
Adana Valiliği saldırısına ilişkin dava

'da 24 Kasım 2016'da valilik otoparkına park edilen bombalı aracın infilak ettirilmesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybetmesi, 33 kişinin yaralanmasıyla ilgili 3'ü firari, 15'i tutuklu 28 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü. Adana 12. görülen duruşmaya, bazı müştekiler ile avukatları katıldı.

Müşteki olarak dinlenen Onur Ertaş patlama sırasında evde olduğunu ve maddi zarara uğradığını belirterek, sanıklardan şikayetçi olduğunu söyledi.Müşteki Sevgi Korkmaz ise patlama sırasında evinin zarar gördüğünü bildirerek, şikayetçi olduğunu ve davaya katılmak istediğini ifade etti. Duruşmada beyanları alınan diğer müştekilerde sanıklardan şikayetçi olduklarını dile getirerek, davaya katılma taleplerini yineledi.

Daha sonra değerlendirilmesi sorulan Cumhuriyet Savcısı eksik hususların giderilmesi yönünde mütalaasını verdi. Mahkeme heyeti de tutuklu sanıkların mevcut halinin devamı ve eksik hususların giderilmesini kararlaştırarak, duruşmayı 5 Temmuz'a erteledi.

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Adana Valiliği saldırısına ilişkin dava
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