Biri binbaşı 22 askere FETÖ'den gözaltı kararı

Edinilen bilgiye göre Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün mahrem askeri yapılanmasına yönelik soruşturmada; ikametleri; Ankara, Adana, Adıyaman, Ağrı, Balıkesir, Diyarbakır, Edirne, Erzurum, Erzincan, Giresun, İzmir, Kars, Mardin, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat, Tunceli, Trabzon illerinde olan 1'i muvazzaf binbaşı, 3 muvazzaf teğmen, 2'si ihraç 12 astsubay, 4 uzman jandarma çavuş ve 2 uzman erbaş olmak üzere toplam 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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