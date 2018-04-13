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Biri binbaşı 22 askere 'den gözaltı kararı

Son dakika haberi... Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen / silahlı terör örgütünün mahrem askeri yapılanmasına yönelik soruşturmada 18 ilde ikameti bulunan 1'i muvazzaf binbaşı toplam 22 asker hakkında gözaltı kararı verildi.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 13.4.2018 14:50 Güncelleme Tarihi: 13.4.2018 15:06

Edinilen bilgiye göre Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen / silahlı terör örgütünün mahrem askeri yapılanmasına yönelik soruşturmada; ikametleri; , , Adıyaman, , , , , , , , , , Mardin, , , Tokat, Tunceli, Trabzon illerinde olan 1'i muvazzaf binbaşı, 3 muvazzaf teğmen, 2'si ihraç 12 astsubay, 4 uzman jandarma çavuş ve 2 uzman erbaş olmak üzere toplam 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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Biri binbaşı 22 askere FETÖ'den gözaltı kararı
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