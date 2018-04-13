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Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi vatani görevini yapan oğlunun yemin törenine katıldı!

Bakan , bugün eşi ve çocuklarıyla 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığı 9. Jandarma Eğitim Alay Komutanlığında acemi eğitimini tamamlayan 370. kısa dönem askerlik yapan oğlu Atilla Şükrü Zeybekci'nin yemin törenine katıldı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 13.4.2018 13:57
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi vatani görevini yapan oğlunun yemin törenine katıldı!

Ekonomi Bakanı , 'te vatani görevi yapan oğlunun yemin törenine katıldı

Bakan Nihat Zeybekci, bugün eşi ve çocuklarıyla Bilecik 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığı 9. Jandarma Eğitim Alay Komutanlığında acemi eğitimini tamamlayan 370. kısa dönem askerlik yapan oğlu Atilla Şükrü Zeybekci'nin yemin törenine katıldı.

HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİLER

Törene Ekonomi Bakanı Nihat Zeybeci'nin eşi Ayşen Zeybekci, Bilecik Valisi Tahir Büyükakın, Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Tanju Selçuk Yücel, Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık ve çok sayıda asker ailesi katıldı. Bu mutlu gün sonrası asker oğlu ve ailesi ile birlikte hatıra fotoğrafı çektiren Zeybekci, buradan sırasıyla Bilecik Valiliği ve Bilecik Belediye Başkanlığına ziyarette bulundu.

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Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi vatani görevini yapan oğlunun yemin törenine katıldı!
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