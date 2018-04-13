FETÖ talimatı ile hesap açan örgüt mensuplarına şafak baskını: 9 gözaltı

Bursa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na ait Bank Asya'ya örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in talimatı ile başka bankalardan kredi çekerek Bank Asya'da katılım hesabı açtıkları tespit edilen 19 kişiye operasyon düzenledi. Operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde, örgüt elebaşının talimatına uyup başka bankalardan kredi çekerek Bank Asya'da katılım hesabı açtıkları tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenledi. 20 adrese eş zamanlı baskın yapan ekipler, aranan 19 kişiden 9'unu yakaladı. Gözaltına alınanlar arasında daha önce görevden ihraç edilen kamu personellerinin de bulunduğu öğrenilirken, firari 10 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

