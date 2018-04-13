FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasına operasyon: 12 gözaltı

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla 13 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Konya, Ankara, İstanbul, Adana, Malatya, Amasya ve İzmir'de, 11'i muvazzaf asker 12 kişiyi gözaltına aldı. Adresinde bulunamayan zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

İL JANDARMA KOMUTANLIĞINA GÖTÜRÜLDÜLER

Gözaltına alınan muvazzaf askerlerin, Hava ve Kara Kuvvetleri ile Özel Kuvvetler ve Jandarma Genel Komutanlığında görev yaptıkları belirtildi. Firari zanlı ile gözaltına alınan diğer kişinin de meslekten ihraç edildiği öğrenildi.Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, ifadeleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.