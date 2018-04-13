OHAL’i gerektiren şartlar hâlâ geçerli

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli
, 19 Nisan'da süresi dolacak olan OHAL
'in uzatılacağını söyledi. FETÖ
'nün kripto yapısına dikkat çeken Canikli, "Bilinenler bir şekilde kriterlere göre iz bırakanlar; onların hepsine gereken yapıldı, ihraç edildi. Ama bu örgütün en önemli özelliklerinden biri kendisini kamufle etmesi, gizleyebilmesi ve de uluslararası alandan da çok ciddi destek alması. Dolayısıyla, FETÖ terör örgütüyle mücadele daha uzun süre devam edecek" dedi.
OHAL'i gerektiren şartların daha da ağırlaştığını ifade eden Canikli şunları söyledi: "Sınır ötesi operasyonlar yapıyoruz, diğer terör örgütleriyle çok ciddi mücadele içerisindeyiz ve bunların hepsi Türkiye'nin toprak bütünlüğünü hedef alan terör örgütleri. Terör örgütlerinin tümüyle çatışma devam ediyor mücadele devam ediyor. FETÖ'yle mücadele devam ediyor daha uzun süre devam edecek. Zaman zaman da FETÖ'nün kripto unsurlarının bazı hamleler yaptığını da görüyoruz. Aynı şekilde PKK'yla PYD, YPG'yle, DEAŞ'la mücadele devam ediyor ve bunlar dünyanın en kanlı terör örgütleri. Dolayısıyla, OHAL böyle bir dönemde ilan edilmeyecekse ne zaman ilan edilecek?"