Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > OHAL’i gerektiren şartlar hâlâ geçerli

’i gerektiren şartlar hâlâ geçerli

Eda IŞIK
EDA IŞIK Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 13.4.2018
OHAL’i gerektiren şartlar hâlâ geçerli
Milli Savunma Bakanı , 19 Nisan'da süresi dolacak olan 'in uzatılacağını söyledi. 'nün kripto yapısına dikkat çeken Canikli, "Bilinenler bir şekilde kriterlere göre iz bırakanlar; onların hepsine gereken yapıldı, ihraç edildi. Ama bu örgütün en önemli özelliklerinden biri kendisini kamufle etmesi, gizleyebilmesi ve de uluslararası alandan da çok ciddi destek alması. Dolayısıyla, FETÖ terör örgütüyle mücadele daha uzun süre devam edecek" dedi.
OHAL'i gerektiren şartların daha da ağırlaştığını ifade eden Canikli şunları söyledi: "Sınır ötesi operasyonlar yapıyoruz, diğer terör örgütleriyle çok ciddi mücadele içerisindeyiz ve bunların hepsi Türkiye'nin toprak bütünlüğünü hedef alan terör örgütleri. Terör örgütlerinin tümüyle çatışma devam ediyor mücadele devam ediyor. FETÖ'yle mücadele devam ediyor daha uzun süre devam edecek. Zaman zaman da FETÖ'nün kripto unsurlarının bazı hamleler yaptığını da görüyoruz. Aynı şekilde PKK'yla PYD, YPG'yle, DEAŞ'la mücadele devam ediyor ve bunlar dünyanın en kanlı terör örgütleri. Dolayısıyla, OHAL böyle bir dönemde ilan edilmeyecekse ne zaman ilan edilecek?"
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
OHAL’i gerektiren şartlar hâlâ geçerli
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN