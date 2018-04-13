Operasyonlarda 131 kişi gözaltına alındı

FETÖ'ye yönelik yurt genelinde operasyonlar sürüyor. İzmir'de itirafçıların verdikleri bilgiler doğrultusunda, daha önce haklarında herhangi bir işlem yapılmayan 53 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 48'i gözaltına alındı. Çoğunluğu muvazzaf asker olan şüpheliler arasında Bilge Adamlar Stratejik Araştırmalar Merkezi (BİLGESAM) Başkanı, emekli Albay, Prof. Dr. Atilla Sandıklı da var. Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda görevli bir şüphelinin evinde Feto'nun "Yenilenme gayreti" adlı CD'leri de ele geçirildi. Adana'da bir gaybubet evinde örgütün 6 üst düzey yöneticisi gözaltına alındı. İstanbul'da haklarında gözaltı kararı verilen 45 kişiden 24'ü yakalandı. Bilecik'te 8, Eskişehirde 2, Bursa'da 9 mavazzaf subay, Tokat'ta 4, Edirne'de 7, Batman'da 20, Malatya'da 9 kişi Zonguldak'ta ise 1 kişi gözaltına alındı. Balıkesir'de 44, Niğde'de bir, Edirne'den sınırı geçmek isterken yakalanan Bülent K. tutuklandı.

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