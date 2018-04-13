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Operasyonlarda 131 kişi gözaltına alındı

kapsamında birçok ilde yapılan operasyonlarda çoğunluğu muvazzaf asker 131 kişi gözaltına alındı

Ceyhan TORLAK
CEYHAN TORLAK MURAT KARAMAN MURAT SAVAŞ RIDVAN UYSAL Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 13.4.2018
Operasyonlarda 131 kişi gözaltına alındı

'ye yönelik yurt genelinde operasyonlar sürüyor. 'de itirafçıların verdikleri bilgiler doğrultusunda, daha önce haklarında herhangi bir işlem yapılmayan 53 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 48'i gözaltına alındı. Çoğunluğu muvazzaf asker olan şüpheliler arasında Bilge Adamlar Stratejik Araştırmalar Merkezi (BİLGESAM) Başkanı, emekli Albay, Prof. Dr. Atilla Sandıklı da var. Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda görevli bir şüphelinin evinde Feto'nun "Yenilenme gayreti" adlı CD'leri de ele geçirildi. Adana'da bir gaybubet evinde örgütün 6 üst düzey yöneticisi gözaltına alındı. İstanbul'da haklarında gözaltı kararı verilen 45 kişiden 24'ü yakalandı. Bilecik'te 8, Eskişehirde 2, 'da 9 mavazzaf subay, Tokat'ta 4, 'de 7, Batman'da 20, Malatya'da 9 kişi Zonguldak'ta ise 1 kişi gözaltına alındı. 'de 44, Niğde'de bir, Edirne'den sınırı geçmek isterken yakalanan Bülent K. tutuklandı.

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Operasyonlarda 131 kişi gözaltına alındı
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