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Şehit Şahin, son yolculuğuna uğurlandı

Giriş Tarihi: 13.4.2018
Şehit Şahin, son yolculuğuna uğurlandı
'nin Şemdinli ilçesinde PKK'lı teröristlerin havan saldırısı sonucu şehit düşen 'in cenazesi (23), memleketi 'in Akpınar ilçesinde toprağa verildi. Hasan Hüseyin Arslantrük'ün köy meydanında kıldırdığı cenaze namazının ardından Şehit Piyade Uzman Çavuş Semih Şahin'in naaşı, köy mezarlığında defnedildi. Cenaze törenine, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra çok sayıda kişi katıldı. Şehit Semih Şahin'in geçen yıl göreve başladığı, ailenin 3 çocuğundan en küçüğü olduğu öğrenildi.
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Şehit Şahin, son yolculuğuna uğurlandı
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