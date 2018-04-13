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: darbesine ilişkin 103 sanık hakkında açılan davada karar 17.30'da açıklanacak

haberi... darbesine ilişkin 103 sanık hakkında açılan davada mahkeme heyeti, kararını açıklamak üzere duruşmaya 17.30'a kadar ara verdi.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 13.4.2018 15:10 Güncelleme Tarihi: 13.4.2018 15:12
Son dakika: 28 Şubat darbesine ilişkin 103 sanık hakkında açılan davada karar 17.30'da açıklanacak

darbesine ilişkin 103 sanık hakkında açılan davada mahkeme heyeti, kararını açıklamak üzere duruşmaya 17.30'a kadar ara verdi. 28 Şubat darbesine ilişkin dönemin Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral ve dönemin Başkanı emekli Bir'in de aralarında bulunduğu 103 sanık hakkında açılan davada, sanıkların son sözleri alındı.

28 Şubat darbesine ilişkin açılan davada son sözü sorulan dönemin Genelkurmay İkinci Başkanı emekli Orgeneral Çevik Bir, "Önceki savunmamı aynen tekrar ediyorum" dedi.

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Son dakika: 28 Şubat darbesine ilişkin 103 sanık hakkında açılan davada karar 17.30'da açıklanacak
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