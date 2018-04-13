Son dakika: 28 Şubat darbesine ilişkin 103 sanık hakkında açılan davada karar 17.30'da açıklanacak

28 Şubat darbesine ilişkin 103 sanık hakkında açılan davada mahkeme heyeti, kararını açıklamak üzere duruşmaya 17.30'a kadar ara verdi. 28 Şubat darbesine ilişkin dönemin Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı ve dönemin Genelkurmay İkinci Başkanı emekli Orgeneral Çevik Bir'in de aralarında bulunduğu 103 sanık hakkında açılan davada, sanıkların son sözleri alındı.

28 Şubat darbesine ilişkin açılan davada son sözü sorulan dönemin Genelkurmay İkinci Başkanı emekli Orgeneral Çevik Bir, "Önceki savunmamı aynen tekrar ediyorum" dedi.