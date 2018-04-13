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Son Dakika: Erdoğan'ın övgüyle bahsettiği Komutanı 'den çarpıcı açıklamalar

Son dakika haberi... Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı Harekatı'nda görev yapan, 4 kez yaralanmasına rağmen cepheye koşan ve 'ın kendisinden övgüyle bahsettiği , babasının kendisini Çanakkale'yi anlatarak büyüttüğünü söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın PKK/PYD ve bütün terör örgütlerinin karşısında dimdik durduğunu ifade eden Yasir Abdurrahim, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bütün haksızlığa uğrayan İslam ülkelerinin yanında. Tüm fakir, fukaranın, Müslümanların yanında olduğu için teşekkür ederim. Biz Suriyeli olarak Türkiye'yi kıskanıyoruz, çünkü böyle bir Cumhurbaşkanınız var" diye konuştu.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 13.4.2018 10:09 Güncelleme Tarihi: 13.4.2018 10:18
Son Dakika: Erdoğan'ın övgüyle bahsettiği ÖSO Komutanı Yarbay Yasir Abdurrahim'den çarpıcı açıklamalar

Son dakika haberi... Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı Harekatı'nda görev yapan, 4 kez yaralanmasına rağmen cepheye koşan ve 'ın kendisinden övgüyle bahsettiği , babasının kendisini Çanakkale'yi anlatarak büyüttüğünü söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın PKK/PYD ve bütün terör örgütlerinin karşısında dimdik durduğunu ifade eden Yasir Abdurrahim, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bütün haksızlığa uğrayan İslam ülkelerinin yanında. Tüm fakir, fukaranın, Müslümanların yanında olduğu için teşekkür ederim. Biz Suriyeli olarak Türkiye'yi kıskanıyoruz, çünkü böyle bir Cumhurbaşkanınız var" diye konuştu.

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Son Dakika: Erdoğan'ın övgüyle bahsettiği ÖSO Komutanı Yarbay Yasir Abdurrahim'den çarpıcı açıklamalar
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