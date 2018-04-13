Son Dakika: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’ndeki cinayetin detayları kan dondurdu

Son dakika haberi... Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ndeki cinayetin detayları kan dondurdu. 4 akademisyeni katleden Katil Volkan Bayar, cinayeti soğukkanlılıkla işledi. Maktullerin önce sağ göğüs, sol göğüs ve başlarından birer kurşunla öldürüldüğü ortaya çıktı. Ayrıca YÖK Başkanı Prof. Yekta Saraç'ın çağrısıyla akademik katliamı görüşmek üzere toplanan YÖK Genel Kurulu'nda saldırıyla ilgili inceleme yapan müfettişin raporu sunuldu. Raporda, saldırının oluş şekline ilişkin ayrıntıların YÖK üyelerini şoke ettiği öğrenildi.