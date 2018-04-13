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Son Dakika: ’ndeki cinayetin detayları kan dondurdu

Son dakika haberi... 'ndeki cinayetin detayları kan dondurdu. 4 akademisyeni katleden Katil , cinayeti soğukkanlılıkla işledi. Maktullerin önce sağ göğüs, sol göğüs ve başlarından birer kurşunla öldürüldüğü ortaya çıktı. Ayrıca YÖK Başkanı Prof. Yekta Saraç'ın çağrısıyla akademik katliamı görüşmek üzere toplanan YÖK Genel Kurulu'nda saldırıyla ilgili inceleme yapan müfettişin raporu sunuldu. Raporda, saldırının oluş şekline ilişkin ayrıntıların YÖK üyelerini şoke ettiği öğrenildi.

SAFURE CANTÜRK
SAFURE CANTÜRK Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 13.4.2018 09:30 Güncelleme Tarihi: 13.4.2018 09:36
Son Dakika: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’ndeki cinayetin detayları kan dondurdu

Son dakika haberi... 'ndeki cinayetin detayları kan dondurdu. 4 akademisyeni katleden Katil , cinayeti soğukkanlılıkla işledi. Maktullerin önce sağ göğüs, sol göğüs ve başlarından birer kurşunla öldürüldüğü ortaya çıktı. Ayrıca YÖK Başkanı Prof. Yekta Saraç'ın çağrısıyla akademik katliamı görüşmek üzere toplanan YÖK Genel Kurulu'nda saldırıyla ilgili inceleme yapan müfettişin raporu sunuldu. Raporda, saldırının oluş şekline ilişkin ayrıntıların YÖK üyelerini şoke ettiği öğrenildi.

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Son Dakika: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’ndeki cinayetin detayları kan dondurdu
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