28 Şubat’ın beyin takımına 21 müebbet

Erbakan Hükümeti'ne yönelik 1997'de gerçekleştirilen 28 Şubat
darbesine ilişkin 103 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. 'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini cebren düşürmeye ve devirmeye iştirak' suçundan yargılanan, aralarında dönemin Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı
, Genelkurmay 2'nci Başkanı Çevik Bir'in de bulunduğu 21 sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi
'nde 2 Eylül 2013'te başlayan dava dün görülen 105'inci celsede karara bağlandı. Duruşmada Karadayı hazır bulunmazken, Çevik Bir ile bazı sanık ve müştekiler davaya katıldı. Avukatların savunmalarının ardından mahkeme başkanı sanıkların son sözlerini sordu. BERAAT İSTEDİLER
Sanıklardan Çevik Bir, daha önceki yaptıkları savunmalarını tekrarladığını belirterek, beraatını talep etti. Diğer sanıklar da benzer şekilde beraat talebinde bulundu. Son sözlerin alınmasının ardından mahkeme heyeti karar için duruşmaya ara verdi.
Çevik Bir "Uzaktan çekmeyin, yaklaşın, kaçmadık" diyerek, gazetecileri yanına çağırarak davaya ilişkin sorularını yanıtladı. Ancak sanık Bir'in açıklama yaptıktan sonra adliyeden ayrılması ve duruşmaya katılmaması dikkat çekti. SANIKLARA YURTDIŞI YASAĞI
Salonda zaman zaman müşteki sıralarında oturanlar ile sanık yakınları arasında yer verme meselesi yüzünden tartışmalar yaşandı. Mahkeme Başkanı Mustafa Yiğitsoy salondaki görevli polislere talimat vererek müdahale etmelerini istedi. Polisler izleyici sıralarında oturan kişilere müdahale ederek, tansiyonu düşürdü.
Mahkeme Başkanı Mustafa Yiğitsoy, 21 sanığa "ağırlaştırılmış müebbet" cezası verdiklerini açıkladı. Sanıkların duruşmalardaki iyi hallerinin göz önünde bulundurularak cezaları müebbete çevrildi. Yaş ve sağlık durumları göz önüne alınarak davanın Yargıtay'ın onayına kadar tutuksuz kalmalarına hükmedilen 21 sanık için Adli Kontrol Hükümleri uygulanarak yurtdışına çıkış yasağı konuldu.
Kararda sanık listesinde yer alan emekli askerler Altaç Atılan, Ersin Yılmaz, Kamuran Orhun, Köksal Karabay, Metin Yaşan Yükselen, Orhan Yöney, Refik Zeytinci, Şevket Turan, Şükrü Sarıışık, Yücel Özsır hakkında ise işlenen suçun 10 yılı aşması nedeniyle açılan davanın düşürülmesine hükmedildi. Aralarında Engin Alan
, Ergin Celasin, Erdal Ceylanoğlu ve Celalettin Bacanlı gibi isimlerin de yer aldığı 68 sanığa beraat verildi. Teoman Koman
ve 4 sanığın davası düşürüldü. MÜDAHİLLERDEN İTİRAZ
Bu arada müdahil avukatları, müebbet hapis cezası alan 21 sanığın, yaş ve sağlık durumlarının tutuklanmamalarına gerekçe gösterilmesi kararına itiraz ederek tutuklanmaları talebiyle bir üst mahkemeye dilekçe verdi. RÜTBELERİ SÖKÜLECEK
21 sanıktan asker olan 19'u hakkında TSK ile ilişiklerinin kesilerek rütbelerinin sökülmesine karar verildi. Müebbet alan isimler şöyle: "Ahmet Çörekçi, Aydan Erol, Cevat Temel Özkaynak, Çetin Doğan, Çetin Sarı, Çetin Dizdar, Çevik Bir, Erdoğan Öznal, Erol Özkasnak, Fevzi Türkeri, Hakkı Kılıç, Halil Kemal Gürüz, Hayri Bülent Alpkaya, Hikmet Köksal, İdris Koralp, İlhan Kılıç, İsmail Hakkı Karadayı, Kenan Deniz, Muhittin Erdal Şenel, Vural Avar, Yıldırım Türkeri" HESAP VERDİLER AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı Kan:
"28
Şubat'ta tankları yürütenler ve insanları
ilticacı diye etiketleyenler ve genç kızların
önüne set çekenler, imam hatiplerin önünü
kesenler, seçilmiş bir hükümetin istifasını isteyenler,
adalet karşısında hesap verdi." AK Parti Burdur Milletvekili Reşat Petek:
"28 Şubat darbesi mağduruyum. Mağdurların, üniversite kapılarında zorla başörtüleri çıkarılan kızlarımızın Türk adaletinden darbecilerin ceza aldığını görmeleri bir nebze olsun onları rahatlatacak." DARBENİN TAŞLARI BÖYLE DÖŞENDİ... Suni korku ortamı:
"Şeriat geliyor" denilerek özellikle başörtüsüyle okumak isteyenlere linç kampanyası başlatıldı. Fişlediler:
Batı Çalışma Grubu adı altında bir oluşumla 6 milyona yakın insan fişlendi. 24 ARALIK 1995:
Refah Partisi 1995 genel seçimlerinde yüzde 21.38 ile birinci parti oldu. 25 ARALIK 1995:
Baskılara rağmen RP-DYP arasında Refahyol koalisyon hükümeti kuruldu. Necmettin Erbakan Başbakan oldu. 24 EKİM 1996:
8 İslam ülkesinin işbirliği ile kurulan D-8 grubunun temeli Çırağan Sarayı'nda atıldı. 28 ARALIK 1996:
Müslüm Gündüz ve Fadime Şahin olayı ile 'irtica geliyor' algısı oluşturuldu. 11 OCAK 1997:
Başbakan Erbakan işadamları ve medya tepkisine rağmen üniversitede başörtüsü serbestliği getiren kararnameyi Bakanlar Kurulu'nda imzalandı. 3 ŞUBAT 1997:
DGM
Sincan'daki Kudüs Gecesi ile ilgili soruşturma başlattı. 4 ŞUBAT 1997:
Refahyol hükümetinden rahatsız olan medya ve işadamlarının oluşturduğu kamuoyu baskısı ile asker kışladan çıktı. Sincan'da 20 tank ve 15 zırhlı araç geçiş yaptı. 5 ŞUBAT 1997:
Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Başbakan Erbakan'a uyarı mektubu gönderdi. 28 ŞUBAT 1997:
MGK
Cumhurbaşkanı Demirel başkanlığında toplandı. Temel eğitimin 8 yıla çıkarılması, imam hatip okullarının meslek okuluna dönüştürülmesi, irticai iddiasıyla TSK'daki görevlerine son verilen askerlerin belediyelerde istihdamının önüne geçilmesi kararı alındı.