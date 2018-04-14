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'dan son dakika açıklaması

'dan son dakika açıklaması... "'de çözüm arayanların gerçekten sorumluluk alarak daha çok çalışmaları gerekiyor. Sahada rekabet etmek sorunları çözmez. 7 yıldır Suriye'de insanlar katlediliyor. Kimyasal silah kullanıldığı zaman mı insanlığınız aklınıza geliyor. Bugüne kadar neredeydiniz. Bunu olumlu bir adım olarak görüyoruz ancak kalıcı barış için daha fazlasına ihtiyaç var."

Giriş Tarihi: 14.4.2018 13:25 Güncelleme Tarihi: 14.4.2018 13:45
Başbakan Binali Yıldırım'dan son dakika Suriye açıklaması

, AK Parti Esenler 6. Olağan İlçe Kongresi'nde yaptığı açıklama, 'ye düzenlenen operasyona ilişkin çok önemli açıklamalarda bulundu.

Dün sabah karşı düzenlenen operasyona ilişkin ilk görüşlerini açıklayan Başbakan Binali Yıldırım, "Suriye'de çözüm arayanların gerçekten sorumluluk alarak daha çok çalışmaları gerekiyor. Sahada rekabet etmek sorunları çözmez. 7 yıldır Suriye'de insanlar katlediliyor. Kimyasal silah kullanıldığı zaman mı insanlığınız aklınıza geliyor. Bugüne kadar neredeydiniz. Bunu olumlu bir adım olarak görüyoruz ancak kalıcı barış için daha fazlasına ihtiyaç var." dedi.

"BUGÜNE KADAR NEREDEYDİNİZ?"

Başbakan Yıldırım açıklamasında şunları kaydetti:

Geçtiğimiz günlerde Suriye'de alçak rejim kimyasal silahlarla çocukları, masum insanları katletti. Birdenbire dünyanın vicdanı olarak kendilerini gören ülkeler seslerini yükselttiler. Peki 7 yıldır Suriye'de insanlar katlediliyor, vahşet devam ediyor, sadece kimyasal silah kullanıldığı zaman mı insanlığınız aklınıza geliyor. Bugüne kadar neredeydiniz?

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Başbakan Binali Yıldırım'dan son dakika Suriye açıklaması
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