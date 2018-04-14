CHP'de koltuk kavgası

Cumhuriyet başsavcılığı ve Beşiktaş Kaymakamlığı'na iki ayrı dilekçe sunan Gedik, başkanvekili Doğaç ile belediye meclis üyelerinin belediyeye 5 milyon TL borcu olan Beltaş AŞ'ye borca rağmen bilboard vermeyi sürdürdüğünü ve bu şekilde kamunun zarara uğratıldığını söyledi. Gedik dilekçesinde, Doğaç ile ilgili "65 yaş üstü kişilerin özellikle malvarlığını ilgilendiren konularda herhangi bir iş ya da eylemde bulunabilmeleri için temyiz kudretine sahip olup olmadıkları için sağlık raporu alıyorlar. 75 yaşında, 30 yıldır emekli ve ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele eden biridir. Beşiktaş halkını yönetme yetkisine sahip değildir. Akıl sağlığının yerinde olup olmadığı araştırılması gerekirken, ilçenin maddi ve manevi kayıplarının telafisi olmayan sonuçlar doğuracağı açıktır. Devletimizin bu konuyu inceleyip, sonuçlandırması gerekmektedir" diye yazdı.

BİR KOLTUK YEDİ ADAY

İlerlemiş yaşına rağmen başkanlık görevini sağlıklı şekilde yürütemediği iddialarıyla karşı karşıya kalarak partide yeni bir tartışmanın başlamasına neden olan Doğaç'ın seçilmesinden önce CHP MYK üyesi ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan'ın, meclis üyelerini arayarak "Genel merkezin adayı Doğaç'tır. Başka aday çıkmasın" diyerek talimat verdiği iddia edilmişti. Hazinedar'ın görevden alınmasının ardından yerine meclis üyelerinden 7 adayın çıktığı Beşiktaş'ta hesapta olmayan Doğaç'ın seçilmesi büyük rahatsızlık yarattı. Bazı meclis üyeleri partiden istifa etti. Beşiktaş Kaymakamlığı'na dilekçe sunan eski ilçe başkanı Gedik, daha sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek ifade verdi. Gedik ifadesinde "Doğaç'ın baskıları sonucu onaylanan bilbord ihalesine kamu zararı oluşacağı gerekçesiyle iki komisyon başkanı şerh koymuşlardır. 3 yıl önce Beltaş A.Ş. sözü edilen panoları ve bilbordları parayla kiralamıştı. Bu kiralamadan dolayı 5 milyon alacağı söz konusu belediyenin. Beşiktaş Belediye Başkan Vekili Tahir Doğaç, kamuyu zarara uğratıyor. Haklarında gerekli yasal işlemin yapılmasını istiyorum" şeklinde ifade verdi.