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Cumhurbaşkanı Erdoğan Başakşehir'de halka hitap etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Bahçeşehir İlçe Kongresi öncesi vatandaşlara hitap etti.

Giriş Tarihi: 14.4.2018 17:30 Güncelleme Tarihi: 14.4.2018 17:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan Başakşehir'de halka hitap etti

İlçe kongresi öncesinde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Size dinsizler imansızlar selam duracak. Afrin'de durdular mı? Kaçtılar mı? Kuyruklarını iki bacaklarının arasına alıp kaçtılar. Şu anda 4 bin 200 terörist etkisiz hale getirildi. Şehadete yürüyenler kovalıyor, onlar kaçıyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

Eğer bir toprak için şehit kanıyla yoğrulmuyorsa orası vatan olamaz... Bizim Türkiye Cumhuriyeti'nden başka devletimiz yok. Bizim bu vatanda vatanını seven, bu vatan için canını feda edecek milletler lazım. Ben karşımdaki topluluğu işte böyle görüyorum. Ben sizleri kardeşler topluluğu olarak görüyorum. Kongremiz hayırlı olsun... Leyle-i Miraç'ı geride bıraktık. Şimdi mübarek Ramazan'a gidiyoruz. Rabbim hayırlısıyla kavuştursun.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Başakşehir'de halka hitap etti
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