Cumhurbaşkanı Erdoğan Avcılar'da halka hitap etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da konuştu

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları,

16 yıl önce nasıl bir İstanbul vardı bugün nasıl bir İstanbul var? Havası kirli bir İstanbul aldık mı, suyu olmayan bir İstanbul aldık mı, çöp dağlarının olduğu bir İstanbul aldık mı, o çöp dağlarının olduğu İstanbul'u kimler yönetiyordu? CHP yönetiyordu.

Bunlarda bol bol yalan var. Kılıçdaroğlu SGK'nın başındayken, Savaş Ay bir program yaptı. Hastanelerin içler acısı halini gösterdi. Bunlar bir şey yaptı mı, yapmadı. Hastaneye sağlam giren, sakat çıkıyordu. Ve o dönem hastanelerde ölüler dahi rehin alınıyordu. Belki içinizden, ölüsü rehin alınanlar vardır.