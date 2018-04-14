Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya anlamlı çağrı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Fatih 6. Olağan İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Suriye üzerinden yürütülen saldırılara dikkat çekerek "Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Buradan şimdi tüm dünyaya bir çağrıda bulunuyorum: Gelin, kimyasalıyla, konvansiyoneliyle kitle imha silahlarının her çeşidinin ve mevcut silahların geleceğini masaya yatıralım. Gelin, Suriye'de yaşanan son krizi yeni nükleer ve konvansiyonel silahlanma projelerine dev kaynaklar aktarmanın değil bu imkanları tüm insanlığın hayrına kullanmanın vesilesi haline getirelim" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Buradan tüm dünyaya bir çağrıda bulunuyorum"

Gece boyunca Suriye'ye yönelik operasyonu takip ettiğini belirten Erdoğan, "Yapılan operasyonu doğru buluyoruz" diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "O kimyasal silahlarla o yavruların düştüğü durumu herhalde tasvip etmemiz mümkün değil. Kimse bunun faili, bunun bedelini ödemesi lazım. Böylece rejim son günlerde tırmandırdığı muhaliflere yönelik insanlık dışı hak, hukuk tanımaz saldırılarının cevapsız kalmayacağını görmüş oldu" şeklinde konuştu.

"BİZ BU OYUNU ÇOKTAN ÇÖZDÜK"



"Maalesef Suriye'de oynanan oyun başkadır" diyen Erdoğan, "Suriye'de yapılan iş, önce rejimin zulmüne sessiz kalmak, ardından bir terör örgütünün el altından destekleyip sahaya sürülmesi, sonra da başka bir terör örgütüyle asıl projeyi hayata geçirmektir. Bunları kimse görmezden gelemez ama biz bunları hep konuştuk, hep söyledik. Biz bu oyunu çoktan çözdük. Biz eğer hedef DEAŞ'sa biz DEAŞ'la zaten savaşıyoruz. Biz DEAŞ'a karşı mücadelemizi verdik. Nerede? Fırat Kalkanı Harekatı'nda 3 bin DEAŞ'lıyı biz oralardan etkisiz hale getirerek attık" diye konuştu.