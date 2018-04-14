Son Dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Fatih'te kongre öncesi konuştu

İlçe kongresi öncesinde kendisini bekleyen büyük bir kalabalığa hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üstünlük sadece takvadadır. Hepimizin yarın gideceği yer 2 metreküp mezar. Zaten ölümü öldürdüğümüz gün güçlüyüz. Afrin'de bunu gördük mü? Afrin'deki gazilerden yanıma geldiler. Bir tanesi çok manidardır. Arkadaşı dedi ki: Bu komutan çok farklı. Bu cephede adeta delik deşik oldu. ÖSO'dan. Karnı yok dediler. Aç dedim. Hakkaten karnı alınmış. Omuzdan, kalçadan aldığı mermiler. O haliyle tekrar cepheye gitmiş. Ondaki o inanç, iman..." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti:

"HESABA ÇEKTİLER, YANLIŞ OLUYOR GİTMEN LAZIM DEDİLER"

Bay Kemal ne diyor? Onlar (ÖSO) terör örgütü diyor. Onlar benim Mehmetçiğim ile beraber Afrin'de savaşan yiğitler. İşte şu anda da Afrin'de yaklaşık 4 bin 200 terörist etkisiz hale getirildi. Hani gitmiyordun? Ne oldu? Şimdi Hatay'a gitmiş. Hani o adamın yanında ne işin var diyordun. Ne işin var senin Hatay'da. Hesaba çektiler. Yanlış oluyor gitmen lazım dediler. Bu adam aynısı 7 Ağustos'ta Yenikapı'da yaptı. Biz demokrasiyi yeniden inşaa ediyoruz. Bizim ruhumuzda kardeşlik inşaa edilmiş vaziyette.

"YURTDIŞINDAN 80 TANE FETÖ'CÜ ALDIK, GELDİK"

Cudi'de Gabar'da Tendürek'e inlerine girdik. Onlar kaçacak biz kovalayacağız. Kosova'dan 6 tanesini, 3 tanesini Gabon'dan aldık geldik. Yurt dışından 80 tanesini aldık geldik (FETÖ).