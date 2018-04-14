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"Demirtaş yeni parti mi kuruyor?"

2019 Cumhurbaşkanlığı seçimleri hızla yaklaşırken siyasi kulisler de hareketlendi. bugünkü yazısını ’deki hareketliliğe ayırdı. ’ın hendek siyasetine yönelik eleştirilerinin “Demirtaş yeni parti mi kuruyor” şeklinde yorumlandığının altını çizen Mahmut Övür “Demirtaş'ın çıkışları buna işaret olarak yorumlanıyor ve şu deniyor: "Demirtaş Kandil'e meydan okuyabilse çok şey değişir.” diyor.

Giriş Tarihi: 14.4.2018 12:09 Güncelleme Tarihi: 14.4.2018 12:10
Demirtaş yeni parti mi kuruyor?

MAHMUT ÖVÜR'ÜN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

AMAÇ SEÇİMLERİ İKİNCİ TURA BIRAKMAK

Muhalefet cephesinde ittifak görüşmeleri hızlansa da büyük ittifak çıkmayacağı anlaşılıyor.

'ı ikinci tura bıraktırmak için daha çok aday çıkarma eksenli mikro ittifaklar hesabı yapılıyor.

CHP, ANAP, DSP gibi birkaç küçük partiyle, İyi Parti, Saadet ve DP ile HDP ise son açıklamalara göre küçük Kürt partileriyle bir araya gelerek cumhurbaşkanlığı seçimlerine hazırlanacak.

DEMİRTAŞ CEZAEVİNDE DE GÜNDEMDE TUTULUYOR

Yerelde ise ittifakların biraz daha farklı olması bekleniyor.

Muhalefet tablosu böyle görünüyor ama o tablonun içinde sürekli gündemde tutulan bir siyasi aktör var:

"Cumhurbaşkanlığı seçimlerini biz belirleriz" diyen eski Eşbaşkanı ...

Demirtaş cezaevinde ama eskisinden daha çok muhalefet partilerinin gündeminde.

CHP'LİLERİN DEMİRTAŞ'A ÖZEL İLGİSİ

Özellikle de 'lilerin... CHP'liler yerelde ittifak yapmak ve kitlelerini alıştırmak için ısrarla Demirtaş'la görüşüyor ve gündeme taşıyor.

Bugünlerde görüşmelere "övgüler" de eklendi. CHP'den asker kökenli ve ardından Aykut Erdoğdu'nun, kendi partili arkadaşlarına yapmadıkları övgüyü Demirtaş'a yapmaları hayra alamet değil.

Onların bir hesabı var ama asıl önemli olan Demirtaş'ın hesabı... İzleyenler bilir, Demirtaş bir süredir yargılandığı mahkemelerde "çözüm süreci" dönemi ve sonrasında yaşanan "hendek" çıkmazına ilişkin ilginç açıklamalar yapıyor.

DEMİRTAŞ'IN İTİRAFLARI NE ANLAMA GELİYOR

Ağırlıkla hükümeti suçluyor ama satır arası şiddete, hendeklere karşı çıktığını ve "yanıldığını" da söylüyor: "Şunu samimiyetle söylemeliyim; parti içinde herkesle sıcak ilişkiler kurabilen, güçlü bir siyasetçi olduğumu düşünüyordum. Bu konuda yanıldığımı itiraf ediyorum. Böyle olduğunu bilmiyordum ve tahmin de edemedim." Demirtaş'ın bu itirafları CHP içinde "HDP Kandil'e karşı çıkıyor, buna devam ederse ittifak yaparız" umudu yaratırken, HDP içinde ise "Acaba yeni bir parti mi kuruluyor?" biçiminde yorumlanıyor.

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