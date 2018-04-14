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Emekli emniyet müdürüne 'den gözaltı

'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne () yönelik operasyonda, emekli Aydın İl Emniyet Müdürü ile meslekten ihraç edilen 5 polis gözaltına alındı. Zanlıların adreslerinde ele geçirilen lere el konuldu.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 14.4.2018 21:47
Emekli emniyet müdürüne FETÖ'den gözaltı

Cumhuriyet Başsavcılığınca 'nün "emniyet yapılanmasına" yönelik soruşturma kapsamında, 6 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, zanlıların yakalanması için operasyon düzenledi.

Operasyonda, emekli Aydın İl Emniyet Müdürü ile KHK ile meslekten ihraç edilen 5 polis gözaltına alındı.

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Adreslerindeki lerine el konulan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Emekli emniyet müdürüne FETÖ'den gözaltı
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