Emekli emniyet müdürüne FETÖ'den gözaltı

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün "emniyet yapılanmasına" yönelik soruşturma kapsamında, 6 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, zanlıların yakalanması için operasyon düzenledi.
Operasyonda, emekli Aydın İl Emniyet Müdürü Ahmet Turan Temel ile KHK ile meslekten ihraç edilen 5 polis gözaltına alındı.FETÖ'NÜN TSK VE EMNİYETTEKİ "MAHREM İMAMLAR YAPILANMASINA" OPERASYON
Adreslerindeki dijital verilerine el konulan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.