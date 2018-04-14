FETÖ’nün askeri imamları böyle yakalandı

Konya
'da TSK içerisindeki mahrem yapılanma soruşturmasında, orduyu tamamen kontrol altına almak amacıyla FETÖ'nün ışık evlerinde yetiştirilen, Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri'nde aktif olarak görev yapan 31'i subay, 39'u da astsubay 70 sözleşmeli asker hakkında gözaltı kararı verildi. 34 ilde başlatılan operasyonlarda 45'i gözaltına alındı. Şüphelilerden Teğmen Ahmet K.'nın, orduya sızdırılan subay ve astsubaylarla toplantı yapan "öğretmen" olduğu, Üsteğmen Reşit C., Teğmen Sedat E. ve Sami kod aldı astsubay Samet U.'nun "Bölge talebe mesulü" olarak ışık evlerinde kalan örgüt üyelerini eğittiği, üsteğmenler Adem Y., Ahmet B. ve Ufuk kod adlı Cihat T.'nin orduya sızdırılan birimleri kontrol eden Şehir Dışı Talebe Mesulü'ndeki asker ve mahrem abilerden sorumlu "doktor" oldukları, aralarında astsubaylarında bulunduğu 10 şüphelinin ise ışık evleri sorumlusu olduğu tespit edildi. Başka bir soruşturma kapsamında ise 8'i gaybubet 37 eve düzenlenen operasyonda, aralarında kripto askerlerle görüşmeler yapanların da bulunduğu 77 şüpheli gözaltına alındı. ADANA:
Gaybubet evinde örgütün üst düzey askeri imamı oldukları belirlenen 6 şüpheli yakalandı. FETÖ elebaşının zanlılardan Kamuran E.'ye örgüte zeki çocukları kazandırdığı için "Bahçıvan" ismini verdiği belirlendi. EDİRNE:
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 11 kişi yakalandı. Şüphelilerden 5'i tutuklandı. TEKİRDAĞ:
3 kişi gözaltına alındı. BURSA:
9 şüpheli gözaltına alındı, MUĞLA:
6 polis gözaltına alındı. ESKİŞEHİR:
Astsubay Abdurrahman M. ile örgüt ablası Ayfer O. gözaltına aldı. KAYSERİ:
Biri muvazzaf binbaşı 3 şüpheli gözaltına alındı. ZONGULDAK:
Mahrem imam M.Ş. gözaltına alındı. "Kripto" operasyonunda ise 9 kişi tutuklandı.
Halit TURAN-
Murat KARAMAN-Murat
SAVAŞ-Kenan GÜRBÜZ-Rıdvan
UYSAL/SABAH TOKAT'TA 22 ASKER İÇİN GÖZALTI KARARI Tokat
'ta FETÖ'nün mahrem askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 18 ilde biri binbaşı, 3'ü muvazzaf teğmen, 10'u muvazzaf 2'si ise ihraç edilmiş 12 astsubay, 4'ü uzman çavuş, 2'si de uzman erbaş olmak üzere 22 asker hakkında gözaltı kararı verildi.
Öte yandan, Sakarya
'da FETÖ'nün sözde Hava Kuvvetleri imamı firari Adil Öksüz
'ün hocası Davut Akyüz'ün de aralarında bulunduğu 18 sanık, 2 yıl 1 ay ile 7 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı. Mihriban KOÇAKER/
SABAH