Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > FETÖ'nün TSK ve emniyetteki "mahrem imamlar yapılanmasına" operasyon

'nün ve emniyetteki "mahrem imamlar yapılanmasına" operasyon

Son dakika haberi... Aydın merkezli 17 ildeki operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı. Irak ve Suriye uyruklu kişiler adına kayıtlı GSM hatlarını kullanan bazı şüphelilerin cep telefonlarında "2048 Fun and " oyunu görünümlü yeni kripto haberleşme programı tespit edildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 14.4.2018 15:13
FETÖ'nün TSK ve emniyetteki mahrem imamlar yapılanmasına operasyon

Aydın merkezli 16 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/PDY) yönelik operasyonda 23 zanlı gözaltına alındı. Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün " ve emniyetteki mahrem yapılanması"na ilişkin soruşturma kapsamında 29 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aydın, Denizli, Ankara, İzmir, , İstanbul, Şırnak, Siirt, Eskişehir, Adana, Kocaeli, , , Afyonkarahisar, Manisa ve Balıkesir'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.Operasyonda aralarında kamu çalışanlarının da bulunduğu 23 şüpheli gözaltına alındı.

"2048 FUN AND RELAXİNG PUZZLE GAME" PROGRAMI

Terör örgütünün TSK ve emniyetteki "kripto mahrem imam yapılanmasına" mensup oldukları öne sürülen şüphelilere ait dijital verilere el konulurken adreslerinde bulunamayan 6 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.Irak ve Suriye uyruklu kişiler adına kayıtlı GSM hatlarını kullanan bazı şüphelilerin cep telefonlarında ''2048 Fun and '' oyunu görünümlü yeni kriptolu haberleşme programı tespit edildi.

Hiç kullanmadım dediği ByLock'tan çöpçatanlık yapmış

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
FETÖ'nün TSK ve emniyetteki "mahrem imamlar yapılanmasına" operasyon
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN