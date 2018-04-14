FETÖ'nün TSK ve emniyetteki "mahrem imamlar yapılanmasına" operasyon

Aydın merkezli 16 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 23 zanlı gözaltına alındı. Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün "TSK ve emniyetteki mahrem yapılanması"na ilişkin soruşturma kapsamında 29 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aydın, Denizli, Ankara, İzmir, Muğla, İstanbul, Şırnak, Siirt, Eskişehir, Adana, Kocaeli, Sivas, Elazığ, Afyonkarahisar, Manisa ve Balıkesir'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.Operasyonda aralarında kamu çalışanlarının da bulunduğu 23 şüpheli gözaltına alındı.

"2048 FUN AND RELAXİNG PUZZLE GAME" PROGRAMI

Terör örgütünün TSK ve emniyetteki "kripto mahrem imam yapılanmasına" mensup oldukları öne sürülen şüphelilere ait dijital verilere el konulurken adreslerinde bulunamayan 6 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.Irak ve Suriye uyruklu kişiler adına kayıtlı GSM hatlarını kullanan bazı şüphelilerin cep telefonlarında ''2048 Fun and Relaxing Puzzle Game'' oyunu görünümlü yeni kriptolu haberleşme programı tespit edildi.