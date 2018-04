Haberler Gündem Haberleri İngiltere Başbakanı May açıklama yapıyor - Canlı

İngiltere Başbakanı May açıklama yapıyor - Canlı İngiltere Başbakanı Theresa May canlı yayında açıklama yapıyor. MAy, açıklamasında "Burada her şeyi size söyleyemem. Kimyasal silah kullanılmıştır ve rejim helikopterleri Duma'nın üzerinde dolaşarak, kimyasal silah kullanıldı. Rejim askerlerinin Sarin gazı saldırısı yaptığı ortaya konuldu. DEAŞ şu anda orada yok ve Suriye rejiminin bir kez daha kendi insanlarına karşı kullanmış olduğu kimyasal saldırıdan birçok insan etkilendi. Bunun sonrasında 14 tane daha saldırı yapıldı" dedi.

Giriş Tarihi: 14.4.2018 11:09 Güncelleme Tarihi: 14.4.2018 11:11