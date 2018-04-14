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Kahramanlık pozu

TARIK YILMAZ
TARIK YILMAZ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 14.4.2018
Kahramanlık pozu

AFRİN'DE düzenlenen Zeytin Dalı Harekâtı'na katılan askerler, şehit aileleri yararına düzenlenecek sergi için verdikleri pozun ardından gazi oldu. Milas'ta yaşayan ressam polis memuru İsmail Utku, yağlı boya tablosu için, operasyona katılan kuzeni Mesut Taşpınar ve arkadaşı Anıl Geçgil'den özel poz vermelerini istedi. Taşpınar ve Geçgil de temsili olarak yaralı arkadaşını taşıyan asker pozunu verdiler. Utku, "Serginin kapağına, askerimizin kahramanlığını anlatan bir resim düşündük. Kuzenim ve bir arkadaşı daha yaralanıp, gazi oldu" dedi

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Kahramanlık pozu
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