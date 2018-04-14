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Son Dakika: 'yi vurdu! 'den ilk açıklama

Son dakika haberi... Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü , , ve 'nın 'ye düzenlediği operasyon öncesi 'ye bilgi verildiğini açıkladı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 14.4.2018 10:19 Güncelleme Tarihi: 14.4.2018 10:43
Son Dakika: ABD Suriye'yi vurdu! AK Parti'den ilk açıklama

, ve 'nın Esed rejimine karşı düzenlediği saldırılarda 'nin başkenti Şam'daki hedeflerin yanı sıra Hama, Humus, Dera ve Süveyda'daki bazı askeri noktalar vuruldu.

ABD BAŞKANI TRUMP DUYURDU

ABD Başkanı Donald Trump'ın duyurduğu saldırıda ilk etapta Şam'daki Cumhuriyet Muhafızları, Dumeyr Havaalanı, Şam Uluslararası Havalimanı çevresi, Cemeyre Bilimsel Araştırmalar Merkezi, Kasyun Dağı'ndaki hava savunma sistemleri, Kisve ve Kalamun bölgelerindeki askeri noktalar vuruldu.

HİZBULLAH VE İRAN GÜÇLERİ DE HEDEF ALINDI

ABD, İngiliz ve Fransız güçleri ayrıca rejimin kontrolünde bulunan Hama ilinde havaalanı, Humus ilinin Kuseyr bölgesinde Hizbullah güçleri, Dera'da 89. Tugay olarak bilinen İran güçleri ve bazı askeri noktalar, Suveyda ilinde Halhala Havaalanı ve Dera ilinin İzra bölgesindeki hedeflere saldırı gerçekleştirdi.

Bu arada Beşşar Esed rejimi medyası hava savunma birliklerinin saldırılara karşılık vererek bazı füzeleri havada imha ettiğini iddia etti.

AK PARTİ'DEN İLK AÇIKLAMA

Sözcüsü , Suriye rejimine operasyona ilişkin, "Böyle bir tepki gösterileceği açıklamalardan görülüyordu ve bizimle de bir bilgi paylaşımı oldu." dedi.

Ünal, "Biz bu saldırıyı, kimyasal silahlara dönük bir yaptırım şeklinde görüyoruz ve değerlendiriyoruz. Esed'in kendi halkına dönük kullandığı kimyasal silahın engellenmesi için de ciddi bir uyarı olarak görüyoruz." ifadesini kullandı.

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Son Dakika: ABD Suriye'yi vurdu! AK Parti'den ilk açıklama
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