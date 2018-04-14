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Son dakika: Doğubayazıt'ta çatışma:1 şehit, 5 yaralı

'dan son dakika haberi... Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi kırsalında çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı, 1 terörist de etkisiz hale getirildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 14.4.2018 16:53 Güncelleme Tarihi: 14.4.2018 17:15
Son dakika: Ağrı Doğubayazıt'ta çatışma:1 şehit, 5 yaralı

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, jandarma timlerince Doğubayazıt ilçesinin Dağı bölgesindeki kırsal kesiminde terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonda, bir grup terörist ile sıcak temas sağlandı.

Çıkan çatışmada 6 asker yaralandı, 1 terörist de etkisiz hale getirildi.

YARALI ASKER TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMAYARAK ŞEHİT OLDU

Bölgeye gönderilen ambulanslar ile Doğubeyazıt Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı askerlerden biri yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Bir asker de helikopter ile Van'daki bir hastaneye sevk edildi.

Çatışmada, bazı teröristlerin de yaralı halde kaçmaya çalıştığı belirtildi.

Takviye birliklerin gönderildiği bölgedeki çatışma sürüyor.

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Son dakika: Ağrı Doğubayazıt'ta çatışma:1 şehit, 5 yaralı
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