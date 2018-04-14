Suriye'de son durum nedir? - ABD İngiltere ve Fransa operasyonu resmen başlattı!

Suriye operasyonu ile ilgili son dakika açıklamaları peş peşe gelmeye başladı. ABD, İngiltere ve Fransa Suriye rejimine ait askeri tesisleri bombaladı. Rusya'dan yapılan son dakika açıklamalarına göre fırlatılan 103 füzeden 71'inin havada imha edildiği belirtiliyor. Yaşanan bu son dakika gelişmelerinin ardından şu an dünyanın gözü Suriye'de son duruma çevrildi. Peki Suriye'de son durum nedir? İşte tüm ayrıntılar…

SURİYE'DE SON DURUM NEDİR?

ABD, İngiltere ve Fransa'nın Doğu Guta'da sivillere yönelik kimyasal silah kullanan Beşar Esad rejimi güçlerini hedef aldığı saldırıda Suriye'nin başkent Şam ile Hama, Humus, Dera ve Süveyda illerindeki askeri noktalar bombalandı. Suriye'ye düzenlenen operasyonun dakika dakika ayrıntıları...

ESAD'DAN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Esad'dan son dakika açıklaması saat 13:00 sularında geldi. ABD, İngiltere ve Fransa'nın Esad'ın kimyasal silah üretim üslerini vurmasının ardından Esad ilk kez konuştu. Suriye lideri Beşar Esad, Batı'nın çatışmadaki kontrolü ve güvenilirliğini kaybettiği için füze saldırısını düzenlediğini söyledi.

RUSYA'DAN SURİYE AÇIKLAMASI

Rusya Savunma Bakanlığı ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'ye yaptığı saldırı sırasında atılan 103 füzeden 71'nin imha edildiğini açıkladı.



Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Dairesi Başkanı Orgeneral Sergey Rudskoy, "Suriye hava savunma sistemleri, fırlatılan 103 füzeden 71'ini vurdu" ifadelerini kullandı. Rudskoy Moskova'da yaptığı açıklamada, Suriye'ye karşı gerçekleştirilen füze saldırısının, Suriye ordusunun topraklarını teröristlerden korumaya yönelik başarılarına bir tepki olduğunu dile getirdi. Rudskoy "Bu saldırı, iddia edilen bir kimyasal saldırıya değil, Suriye'nin silahlı kuvvetlerinin topraklarını uluslararası terörizmden kurtarmak için verdiği mücadeleye karşı olduğuna inanıyoruz. Dikkatinizi, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü tarafından Suriye'de hiçbir kimyasal silah üretim tesisi bulunmadığının tespit edilmesi gerçeğine özellikle dikkat çekmek istiyorum. Suriye hava savunma sistemleri, fırlatılan 103 füzeden 71'ini vurdu" şeklinde konuştu.

CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ İBRAHİM KALINDAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın : Kimyasal silahların kullanılması uluslararası hukukun ihlâli ve bir insanlık suçudur. 7 Nisan günü Duma'da kimyasal saldırı gerçekleştirdiği anlaşılan Suriye rejiminin cevapsız bırakılması düşünülemezdi. Bu menfur saldırının sorumluları hesap vermelidir. Uluslararası toplumu, gelecekte yaşanabilecek kimyasal saldırıların engellenmesi konusunda birlik olmaya çağırıyoruz. Öte yandan Sayın Cumhurbaşkanımızın ısrarla ifade ettikleri gibi kimyasal silahların oluşturduğu tehdit, Suriye'de yüz binlerce insanın konvansiyonel silahlarla öldürüldüğü gerçeğini değiştirmemektedir. Dolayısıyla yalnızca kimyasal silahların imhasına yönelik çabalar, bölgedeki istikrarsızlığı sonlandırmakta yetersiz kalacaktır. Amaç, Suriye'deki savaşı sonlandırmak olmalıdır. Konvansiyonel ve kimyasal silahlarla yapılan tüm katliamların engellenmesi, Suriye'de siyasi çözümün bir an önce sağlanmasına bağlıdır. Bu çerçevede ulusararası toplumu, kimyasal ve konvansiyonel tüm silahlarla gerçekleşen ölümleri sona erdirecek kapsamlı bir siyasi stratejiyi hayata geçirmeye davet ediyoruz.