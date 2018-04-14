Suriye’deki trajedinin sona ermesini istedik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün İstanbul'da Ataşehir'deki Mimar Sinan Camisi'nde kıldığı cuma namazının ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Erdoğan Zeytin Dalı Harekâtı ile ilgili olarak "Şu anda Suriye'nin kuzeyinde Afrin başta olmak üzere daha önce Fırat Kalkanı Harekâtı'yla yürüyen sürecimiz de kararlı bir şekilde yürüdü, yürüyor. Bizim mücadelemiz kesinlikle teröristlerle olan bir mücadeledir, bir işgal hareketi değildir. Bunu da bütün Batı'nın, dünyanın bilmesi lazım" dedi. Suriye'de yaşanan gelişmelerin ardından ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmeye ilişkin görüşlerinin sorulması üzerine Erdoğan şunları söyledi:

Sayın Putin'le ve Sayın Trump ile yaptığımız görüşmeler ağırlıklı olarak Suriye içerikliydi. Suriye'deki gelişmeleri ele aldık. Suriye'de bir an önce barışın temini için neler yapılabilir, bunları görüşme fırsatımız oldu. Bütün bunları ele alırken, görüşürken, üzerinde ısrarla durduğumuz konu, bölgedeki suların ısınmasının doğru olmayacağını ve barışın tesisiyle birlikte bölgede özellikle yaşanan bu trajedinin sona ermesi noktasında taleplerimiz oldu. Hele hele son dönemde tabii Doğu Guta'daki gelişmeler ve ardından Duma'daki gelişmeler, gerçekten bunlar can yakıcıydı. Bunlar felaket tablolarıydı, bunların bende video çekimleri vardı. Bu video çekimlerini de ben özellikle Sayın Putin'in göndermiş olduğu özel temsilcisiyle de görüştüm, onlara da bunları verdim. Yani sadece telefon görüşmemizle süreci değerlendirmedik, gelen özel temsilciyle de bunları konuştuk, görüştük. Sayın Trump ile de bu konuyu etraflıca ele aldık.

ACIMASIZCA ÖLDÜRÜYORLAR

Kimyasal silahlar uluslararası yasalarda çok farklı bir zemine her ne kadar oturuyorsa da biz bunu değerlendirirken konvansiyonel silahları bir kenara koyamayız. Kimyasal silahlarla mı daha çok insan ölüyor veya öldürülüyor, yoksa konvansiyonel silahlarla mı daha çok insan ölüyor veya öldürülüyor? Tabii ki kimyasal silahlarla ölümler gerçekten bir fecaat, bir felaket ama öbür tarafta da konvansiyonel silahlarla varil bombaları yağdığı zaman insanlar, çocuk, kadın, yaşlı ayırt etmiyor ki hepsini de acımasızca öldürüyorlar. Bütün bunlar karşısında biz başta Amerika olmak üzere Rusya, tüm koalisyon güçlerinin burada hassasiyetini istedik, istiyoruz ve şu andaki son gelişmeler, sanki biraz havanın yumuşaması gibi bir durum söz konusu. Görüşmelerimiz devam ediyor, devam edecek. Bu arada Erdoğan, Beykoz'da esnaf ziyareti sırasında bir şarküteriden alışveriş yaptı. Çıkışta işyeri çalışanları ve kendisini bekleyen vatandaşlarla tek tek sohbet eden Erdoğan, birlikte fotoğraf çektirdi.