TİKA, hurdalığı okula dönüştürdü

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA
), Afganistan
'ın başkenti Kabil'de Eğitim Bakanlığı'na bağlı bir hurda deposu
nu bin 500 öğrenci kapasiteli, 22 sınıflık, beş binadan oluşan Kız Meslek okulu'a dönüştürdü. Okul, Afganistan İcra Kurulu Başkanı Abdullah Abdullah
, Eğitim Bakanı Mirveyis Belhi, Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Oğuzhan Ertuğrul, Eğitim Müşaviri Atakan Doğan, TİKA Kabil Ofisi yetkilileri ve öğrencilerin katıldığı törenle açıldı. Abdullah, Türkiye'ye her alanda ve özellikle eğitimin yaygınlaştırılması için yaptığı yardımlardan dolayı teşekkür ederek, "Eğitimin ne anlama geldiğini anlamayan terör örgütleri okulları yaktı. 'Bizler ise terör örgütlerinin ateşe verdiği bu okulları yeniden imar etme çabasını veriyoruz" dedi. Abdullah Afganistan'da kadınların eğitim almasına yönelik hala olumsuz zihniyetin bulunduğunu vurguladı. Belhi de Afganistan'da mesleki eğitimi alanında birçok eksikliklerin bulunduğunu ve hükümetin bunları gidermek için çabaladığını söyledi. DİPLOMALAR VERİLDİ
Büyükelçi Ertuğrul da Türkiye ile Afganistan'ın çok eskilere dayanan bir dostluk ve kardeşlik bağının olduğunu söyledi. Tören, başka bir okulda eğitimlerine devam eden ancak okulun tadilatının tamamlanmasıyla yeni binalarına taşınan kız öğrencilere eğitim-öğretim yılının son bulması dolayısıyla diplomalarının verilmesiyle son buldu. AA